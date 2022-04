Saryusz-Wolski: Polityka klimatyczna Niemiec wpychała Europę w ramiona Putina

Europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski nie ma wątpliwości, że narzucana przez Niemcy Unii Europejskiej polityka klimatyczna konsekwentnie budowała uzależnienie Europy od putinowskiego reżimu.

Saryusz-Wolski na antenie TVP Info wyraził przekonanie, że „polityka klimatyczna pod wodzą Niemiec wpychała Europę w ramiona Moskwy”.

„Dzisiaj jak na dłoni widać to, że wcale nie chodziło o klimat” – zdiagnozował zasiadający od blisko 18 lat w Parlamencie Europejskim deputowany i dodał: „Długo można by na ten temat mówić, ale generalnie wszystko jest do zmiany, włącznie ze zbyt ambitnymi celami redukcji CO2 i głównym niemieckim pomysłem, żeby zastąpić i energię nuklearną, i węglową gazem rosyjskim”.

Zdaniem byłego, pierwszego w historii pełnomocnika polskiego rządu do spraw integracji europejskiej i pomocy zagranicznej, Bruksela w sprawie polityki klimatycznej „powtarza stare zaklęcia”, a owa polityka klimatyczna absolutnie nie wytrzymuje próby konfrontacji z rzeczywistością.

„Główna lekcja polega na tym, że polityka bezpieczeństwa jest i powinna być nadrzędna względem polityki klimatycznej, a sama polityka klimatyczna wymaga radykalnej zmiany” – podkreślił Jacek Saryusz-Wolski.

Eurodeputowany partii rządzącej zauważył też, że „USA wiedzą już, że tylko zdecydowana wygrana z Rosją na Ukrainie pozwoli na to, żeby Zachód stawił czoła Chinom”.

ren/TVP Info