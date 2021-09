Sejm uszczelnił zakaz handlu w niedzielę

Podczas wieczornego piątkowego głosowania Sejm RP uszczelnił wreszcie prawo ograniczające handel w niedzielę i święta. Za przyjęciem poprawek wniesionych przez grupę posłów PiS z byłym przewodniczącym Solidarności Januszem Śniadkiem na czele, głosowała zdecydowana większość posłów.

Wczoraj o godzinie 19:36 Sejm przyjął poprawki mające na celu uszczelnienie prawa do niedzielnego i świątecznego wypoczynku dla pracowników handlu. Uszczelniająca poprawka PiS przeszła wręcz przygniatającą większością głosów. Poparło ją łącznie 272 parlamentarzystów.

Poza trzema posłami, którzy nie głosowali, za uszczelnieniem prawa w tym zakresie, zagłosowało całe PiS – 224 posłów. Co ciekawe, drugą najliczniejszą grupą sejmową, która dała wsparcie projektowi, okazała się Lewica, której większość – 29 posłów, poparła te rozwiązania. W Konfederacji za szczelnością prawa do niedzielnego wypoczynku opowiedziało się 5 posłów związanych z frakcją narodową, przeciw było natomiast 4, a Janusz Korwin-Mikke i co na pewno ciekawe, uchodzący za katolickiego polityka Grzegorz Braun - wstrzymali się od głosu.

Zaskoczeniem może być z pewnością fakt, że zaledwie 4 posłów, wciąż przecież funkcjonującej pod ludowymi sztandarami Koalicji Polskiej, poparło poprawki. Uszczelnienie prawa wsparli także wszyscy posłowie Porozumienia Jarosława Gowina, Paweł Kukiz oraz jako jedyny w całej Koalicji Obywatelskiej – Franciszek Sterczewski. Przeciw było wszystkich 7 posłów związanych z katolicko-nowoczesnym Szymonem Hołownią, a także niemal cała KO.

W świetle nowych regulacji, pracować w niedziele i święta będą mogły wyłącznie placówki, które udowodnią, że zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi, a ich przychody z tej działalności będą stanowiły ponad 50 proc. całokształtu przychodów danej placówki.

Wiele wskazuje na to, że główny cel nowelizacji prawa, którym było uszczelnienie luki prawnej, dzięki której wielkie sieci handlowe mogły kosztem prawa do niedzielnego wypoczynku swoich pracowników, udawać placówki pocztowe – zostanie osiągnięty.

ren/sejm.gov.pl