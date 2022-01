Sojusz PiS-PSL? Terlecki: PSL to partia bez poglądów

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o możliwym sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Polskim Stronnictwem Ludowym. W rozmowie z portalem wPolityce.pl o takiej możliwości mówił Marek Sawicki, który zaznaczył, że warunkiem jest odejście Zbigniewa Ziobry ze Zjednoczonej Prawicy. Teraz głos sprawie zabrał szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Na antenie Polskiego Radia 24 prof. Ryszard Terlecki był pytany o ostatnie wypowiedzi Waldemara Pawlaka i Marka Sawickiego, którzy wskazują na możliwą koalicję z PiS po wyborach. Wicemarszałek Sejmu krytycznie odniósł się do polityków PSL, ale nie wykluczył koalicji.

- „Trzeba pamiętać, że PSL to jest partia, która nie ma poglądów, tylko interesy i oczywiście politycy PSL-u chętnie zajęliby jakieś intratne stanowiska, ale ponieważ się na to nie zanosi w tej kadencji przynajmniej, żeby taki sojusz powstał, no to mówią, że być może po wyborach będziemy skłonni poprzeć, znaczy wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością”

- powiedział szef klubu PiS.

- „To jest bardzo hipotetyczne i bardzo odległe, bo do wyborów jeszcze dwa lata”

- dodał.

kak/Polskie Radio 24, wPolityce.pl, DoRzeczy.pl