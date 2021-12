Święta w szpitalu covidowym. ,,Czas ogromnej tęsknoty’’

Przeżywamy kolejne święta Bożego Narodzenia w cieniu pandemii koronawirusa. Dla medyków są to kolejne, wymagające ogromnego poświecenia święta trudnej pracy. Dla wielu są to pierwsze święta po stracie kogoś bliskiego. Dla innych są to święta przeżywane w chorobie, na oddziale covidowym. O tym, jak przeżywają je pacjenci Wirtualnej Polsce opowiedziała dr Hanna Winiarska, koordynator medyczny Szpitala Tymczasowego MTP w Poznaniu.

Resort zdrowia poinformował dziś, że w szpitalach przebywa obecnie 20 916 pacjentów zakażonych koronawirusem. Na oddziałach covidowych cały czas trwa walka o ludzkie życie.

- „W takie dni toczy się normalna walka o to, aby pacjenci z niewydolnością oddechową mogli przetrwać kolejny dzień. To również czas ogromnej tęsknoty za rodziną. Wiadomo, w strefie brudnej nie ma odwiedzin. Najsłabszym pomagamy w sięgnięciu po telefon, aby mogli porozmawiać z rodziną”

- opowiada rozmówczyni Wirtualnej Polski.

W Szpitalu Tymczasowym MTP w Poznaniu przebywa stale ponad 200 pacjentów z COVID-19. Każdej doby pacjenci są wypisywani, ale każdej doby przyjmowani są też następni. Niestety, każdego dnia szpital informuje też o zgonach pacjentów.

- „Uczucia, jakie towarzyszą personelowi, to przede wszystkim obawy przed powrotem do domu i zakażeniem kogoś z domowników. Z kolei moja rodzina martwi się o mnie. Prywatne życie zostało teraz całkowicie podporządkowane szpitalowi tymczasowemu. Zapewne nawet przy świątecznym stole będę jeszcze odbierać wiadomości o sytuacji w szpitalu”

- opowiada dr Winiarska.

kak/wp.pl