Szef BBN: Mamy do czynienia z zagrożeniem dla Polski i Europy

„Mamy do czynienia z zagrożeniem naszego państwa, naszego regionu i Europy. Priorytetem są tu względy bezpieczeństwa, formalnie jest to sytuacja kryzysowa, faktycznie dochodzi do agresji wobec naszego państwa” – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

„Prezydent Andrzej Duda uważa, że zapora na granicy polsko-białoruskiej to dobre rozwiązanie i jest skłonny jak najszybciej to zatwierdzić. Czekamy teraz na decyzję Senatu. Mówimy o zaporze, bo to nie tylko mur, ale też cały system monitoringu. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ta zapora powstanie” – stwierdził Soloch na antenie radiowej Jedynki.

Szef BBN wyraził też nadzieję, że: „okres zimowy spowodowuje osłabienie obecnego naporu na granicę”. Dodał jednak: „Choć oczywiście jesteśmy też gotowi na wariant, że sytuacja się nie zmieni”.

ren/Polskie Radio Program 1