Szydło mocno do Belki: Wasze ataki na Polskę wzmacniają antypolską histerię w UE

Na mocną ripostę Beaty Szydło nadział się były sekretarz PZPR, który wcześniej próbował silić się na złośliwości wobec obecnej europosłanki PiS.

„Premierze Belka, KE blokuje KPO dla Polski z powodów czysto politycznych” – odpowiedziała Markowi Belce w mediach społecznościowych była polska premier.

„I jest to efekt antypolskiej histerii, do której wraz z kolegami walnie się przyczyniliście snując w Parlamencie Europejskim wizje rzekomego końca demokracji w Polsce. To efekt waszych ataków na Polskę” – wyjaśniła dosadnie, nie oszczędzając postkomunisty, Beata Szydło.

ren/twitter