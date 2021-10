Szydło odpowiada von der Leyen na jej "głębokie zaniepokojenie" orzeczeniem TK

"Nasze traktaty są bardzo jasne. Wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych. Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przed przepisami konstytucyjnymi. Na to zgodziły się wszystkie państwa członkowskie UE jako członkowie Unii Europejskiej. Aby to zapewnić, wykorzystamy wszystkie uprawnienia, jakie mamy na mocy traktatów" – napisała w oświadczeniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula vonf der Leyen odnosząc się do wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z którym polska Konstytucja jest ponad prawem Unii Europejskiej.

Polski Trybunał uznał za niezgodne z naszą Konstytucją przepisy europejskie w tych zakresach, w jakich organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę.

W swoim oświadczeniu szefowa KE wyraziła "głębokie zaniepokojenie" orzeczeniem TK. "Poleciłam służbom Komisji dogłębną i szybką analizę. Na tej podstawie zdecydujemy o kolejnych krokach" – napisała w oświadczeniu.

Do tego oświadczenia Ursuli von der Leyen odniosła się na Twitterze europosłanka PiS i była premier polskiego rządu Beata Szydło.

"Szanowna Pani Przewodnicząca @vonderleyen, nie musi Pani wyrażać zaniepokojenia orzeczeniem polskiego Trybunału. Wykładnia polskiego TK w kwestii nadrzędności prawa krajowego jest zbieżna z orzecznictwem niemieckiego TK, co jako niemiecki polityk z pewnością Pani dostrzeże" – napisała Szydło.

Polski Trybunał Konstytucyjny w precyzyjny sposób rozgraniczył traktatowe kompetencje organów UE oraz suwerenne kompetencje organów RP. Mam nadzieję, że orzeczenie TK zostanie uszanowane przez TSUE oraz KE i skończą się próby zewnętrznej ingerencji w polski system prawny. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) October 7, 2021

