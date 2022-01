Trump wspiera ,,Konwój Wolności’’. ,,Kierowcy zrobili wielką rzecz’’

W Kanadzie trwa ogromna demonstracja przeciwników obostrzeń sanitarnych i obowiązkowych szczepień. Tzw. Konwój Wolności wspiera były prezydent USA Donald Trump, który wziął udział we wiecu w Conroe w stanie Teksas.

Konwój Wolności składa się z ciężarówek i samochodów osobowych. Wczoraj do protestu dołączył też tłum ludzi. Manifestanci zaczęli gromadzić się w okolicy kanadyjskiego parlamentu w sobotę, jednak pierwsi z nich dotarli tam już w piątek. Liczba demonstrantów cały czas się zwiększa, co doprowadziło do zablokowania nieomalże całej Ottawy. Demonstranci domagają się zniesienia restrykcji sanitarnych. Pojawiają się też żądania dot. dymisji premiera. Telewizja CBC poinformowała, że premier Justin Trudeau ze względów bezpieczeństwa opuścił swój dom.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wziął dziś udział w kilkunastotysięcznej demonstracji w Conroe w stanie Teksas. Wskazując, że sam jest zaszczepiony przekonywał, że szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być dobrowolne. Jednocześnie apelował, aby nie dyskredytować ogólnej idei szczepień. Krytykował też politykę restrykcji prowadzoną przez Joe Bidena.

Trump zwrócił się do protestujących Kanadyjczyków oświadczając, że popiera Konwój Wolności.

- „Ci dzielni kanadyjscy kierowcy, na pewno o nich słyszeliście, stawiają czoła bezprawemu przymusowi szczepień. Robią więcej, by bronić także amerykańskiej wolności, niż nasi przywódcy”

- powiedział.

- „Chcemy, by ci wspaniali kanadyjscy kierowcy ciężarówek wiedzieli, że wspieramy ich w działaniu. Zrobili naprawdę wielką rzecz”

- dodał.

Donald Trump sends a message to the Canadian truck drivers “We are with them all the way” pic.twitter.com/0euDiQfeHm