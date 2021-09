Trzy przerażające taktyki, których używa szatan, by oddzielić nas od Boga

Szatan nie chce nic więcej, jak tylko tego, by ludzie przestali uwielbiać Boga, który jest Panem nieba i ziemi. Nie możemy dać się ogłupić, diabeł jest inteligentny i wymyśla przeróżne sztuczki, które często mogą być przez nas niezauważone.

Tim Challies z Crosswalk.com podzielił się wiedzą na temat szatańskiej strategii, której celem jest trzymanie nas z dala od Boga, z dala od woli Bożej.

Oto tylko trzy sposoby, poprzez które szatan stara się oderwać nas od Boga.

1. Szatan czyni świat bardziej atrakcyjnym niż świat Boga.

Wiele osób ma tendencję do odchodzenia od Boga po tym jak dostrzeżą, że świat jest bardziej atrakcyjny po drugiej stronie, bez Boga. Szatan kusi bogactwem świata.

Możemy zobaczyć piękno i majestat świata jako stworzone przez Boga, który kocha nas najbardziej, lecz ziemskie bogactwa nigdy nie będą bardziej atrakcyjne niż Sam Bóg i Jego miłość.

2. Szatan będzie próbował pokazać, że uwielbienie jest ciężarem

Diabeł będzie robił wszystko, by pokonać Boga i jedną z jego taktyk jest próba przestraszenia nas trudnościami związanymi z oddawaniem Bogu czci. Szatan zawsze będzie próbował mówić, że wszystko co robimy ku Chwale Boga, poświęcanie naszego życia dla Niego, że to wszystko jest bezwartościowe. Będzie nawet starać się pokazać nam, żebyśmy poczuli, że poświęcenie Bogu powoduje cierpienie.

3. Szatan będzie próbował trzymać nas z daleka od Boga.

Diabeł będzie się starał, aby nas powstrzymać od jeszcze więszego uwielbienia Boga. Będzie próbował dać nam przekonanie, że już zrobiliśmy wystarczająco dużo dla Niego. ALE tak nie jest i nie powinniśmy nigdy przestawać wielbić Boga.





KZ/Catholic.org