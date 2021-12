Tusk uderza w prezesa PiS: To zdrajca polskiego interesu

W formie książki ukazała się rozmowa, jaką Anne Applebaum przeprowadziła z Donaldem Tuskiem. Z tej okazji były premier wraz z dziennikarką gościł w programie „Onet Opinie”. Lider Platformy Obywatelskiej skupił się na obecnej sytuacji politycznej. Postanowił wykorzystać okazję, aby zaatakować Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, nie wykorzystał okazji, aby odnieść się do szokujących doniesień francuskich dziennikarzy, którzy oskarżają kierowaną przez niego Europejską Partię Ludową o gigantyczne nadużycia.

W programie Onetu lider Platformy Obywatelskiej zaatakował prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego, oskarżając go o „zdradę polskiego interesu narodowego”. Próbował przekonywać, że działania Prawa i Sprawiedliwość „narażają niepodległość Ukrainy na szwank”.

- „Zaprosił polityków jawnie antyukraińskich i prorosyjskich dosłownie w przeddzień wydarzeń, które mogą zdecydować o losach Ukrainy”

- mówił o prezesie PiS, odnosząc się do sobotniego spotkania liderów europejskich partii prawicowych w Warszawie.

Tradycyjnie, najpewniej wciąż chowający urazę do red. Kłeczka polityk zaatakował media publiczne, oskarżając je o „prześladowanie opozycji”.

- „Czy w ogóle dzisiaj ktoś jeszcze pamięta, czy w ogóle można sobie wyobrazić sytuację, w której za mojego premierostwa Orlen kupuje wszystkie prywatne gazety lokalne i regionalne, żeby zrobić z nich kolejną tubę do promowania PiS-u i do prześladowania opozycji? To nie są różnice między tamtymi epokami. To przepaść”

- mówił były premier.

Rzeczywiście, trudno sobie wyobrazić, aby za jego rządów Orlen kupił cokolwiek.

Tusk przekonywał też, że kolejne wybory w Polsce mogą zostać sfałszowane. Dlatego razem z Komitetem Obrody Demokracji zamierza… stworzyć „system kontroli wyborów”. Będąc przy temacie wyborów podkreślił, że najlepszą opcją byłoby stworzenie wspólnej listy opozycji.

Polityk odniósł się również do kwestii obowiązkowych szczepień. Podkreślając, że jest im przeciwny zaproponował, aby osoby niezaszczepione po prostu nie mogły korzystać z miejsc publicznych.

- „Niech będzie tak, że jestem zaszczepiony, mogę wejść, nie jestem zaszczepiony, nie mogę wejść”

- mówił.

- „Nie zmuszajmy do szczepienia kogoś, kto ma jakąś obsesję, żeby się nie szczepić. Ale niech zna konsekwencje tego działania. W Portugalii nikt nikogo nie zmuszał, ale to jest kraj wyszczepiony”

- dodał.

kak/Onet.pl, PAP