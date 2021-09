Ubezpieczenie fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiki to prawdziwy hit ostatnich 2-3 lat. Moda na ekologię, niższe rachunki za prąd, intensywne reklamy oraz dopłaty z rządowego programu spowodowały, że tysiące Polaków postanowiło dołączyć do grona posiadaczy własnej instalacji. Jak grzyby po deszczu powstają też firmy, które zajmują się instalacją paneli słonecznych. W poniższym tekście poruszymy temat, który pozostaje w cieniu mody na fotowoltaikę, a jest nim ubezpieczenie posiadanej instalacji.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie dla fotowoltaiki?

Odpowiedź brzmi – ze względu na jej wysoką wartość oraz potencjalne zagrożenie, które stanowi dla domu. Zgodnie z danymi portalu instalacjebudowlane.pl średnia cena instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu to 30 000 zł. Dodajmy do tego, że panele, pomimo że zlokalizowane są zazwyczaj na dachu, podatne są na liczne zagrożenia: gradobicie, wichury, uderzenie złamanego drzewa, latarni, pożar domu lub zwykły wandalizm osób trzecich. Zniszczenia wywołane w ten sposób nie tylko wyłączą z użytku naszą instalację, ale przede wszystkim wymagać będą kosztownych napraw. I od tego właśnie chronić ma nas stosowna polisa.

Która polisa będzie najkorzystniejsza dla ochrony instalacji?

Polisy obejmujące ochronę fotowoltaiki możemy podzielić na dwa rodzaje:

- tradycyjna polisa ubezpieczeniowa domu z odpowiednim rozszerzeniem,

- dedykowana polisa stricte do ochrony instalacji fotowoltaicznej.

Oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłoby skorzystać z rozszerzenia w ramach już posiadanej polisy, ale nie zawsze jest to możliwe. Wówczas należy rozejrzeć się za rozwiązaniem dedykowanym dla fotowoltaiki. Mają je w swojej ofercie m.in. Generali, Inter Polska, Link4, mtu24.pl, Proama.

Na co zwracać uwagę wybierając polisę?

Jak mówi znane przysłowie „Diabeł tkwi w szczegółach” również w przypadku polis ubezpieczeniowych należy dokładnie przeczytać co obejmuje polisa. Może się bowiem okazać, iż elementy będące częścią budynku: dach, ściany będę podlegać ochronie w ramach polisy, ale pozostałe np. zlokalizowane na altance, garażu wolnostojącym wymagać będę doubezpieczenia.

Ważny jest również sposób podejścia do ochrony. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyróżniają 2 modele:

1. Wypłata odszkodowania za straty materialne wywołane np. gradem lub upadkiem drzewa.

2. Pokrycie strat z tytułu wyłączenia instalacji na czas napraw. Ten wariant zasługuje na uwagę, chociażby z tego względu, iż celem instalacji oprócz aspektu ekologicznego jest zmniejszenie płaconych rachunków za prąd.

W przypadku jej wyłączenia nie ma mowy zatem o oszczędnościach. Czasem taki pozorny drobiazg może być poważnym argumentem za wyborem danej polisy.

Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Zmierzając ku końcowi pora przyjrzeć się kosztom. Ubezpieczenie instalacji paneli fotowoltaicznych jest wciąż produktem stosunkowo nowym stąd o wykonanie kalkulacji zbliżonej do, chociażby OC dla samochodu jest nieco trudniej. Krótki przegląd stron internetowych firm ubezpieczeniowych mających takie ubezpieczenie w ofercie daje jednak pewien obraz.

I tak, średni roczny koszt ubezpieczenia instalacji to wydatek ok. 400 zł. Przy czy mówimy o polisach stricte dla fotowoltaiki, a nie rozszerzeniach dla już posiadanych. Biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej wartość instalacji – ok. 30 000 zł, daje to niewielki ułamek tej kwoty. Jeśli pomimo tego ktoś nadal ma dylemat, czy przeznaczyć 400 zł na polisę, może porównać ten koszt do oszczędności w rachunkach za prąd, które osiąga za sprawą posiadanej instalacji. To chyba najlepszy argument za tym, aby zadbać o jej ochronę.

Z ubezpieczeniem paneli nie warto czekać

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej już na etapie prac montażowych należy zadbać o jej ubezpieczenie od pierwszych dni działania. Jego brak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń nie tylko pozbawi nas oszczędności z tytułu pozyskiwania energii słonecznej to jeszcze wymagać będzie poniesienia kosztów napraw. Mogą one wynieść nawet kilka tysięcy złotych w zależności od ilości zniszczonych paneli i poziomu uszkodzeń samej instalacji elektrycznej pozwalającej na działanie naszej przydomowej mini elektrowni słonecznej. Tym samym cały ekonomiczne sens posiadania fotowoltaiki zostanie mocno zachwiany a okres zwrotu inwestycji wydłuży się o lata.

Podsumowanie – warto zapamiętać:

1. Fotowoltaika, pomimo że zlokalizowana na dachu podatna jest na różne zagrożenia,

2. Część ubezpieczycieli umożliwia objęcie instalacji ochroną w ramach tzw. rozszerzeń.

3. Ubezpieczenie może nie objąć elementów znajdujących się poza bryłą domu.

4. Koszt rocznego ubezpieczenia to wydatek ok. 400 zł.

5. Przed zawarciem umowy należy sprawdzić dokładnie jej zakres ochrony.

Mamy nadzieję, iż powyższy tekst rzucił nieco nowe światło na istotę ubezpieczenia dla fotowoltaiki, i wskazał, iż pomimo że produkt jest względnie nowy należy się nim na poważnie zainteresować.