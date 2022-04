Ukraina. Żołdacy Putina zajęli już miasto Kreminna

Jak poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Serhij Hajdaj, wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad miastem Kreminna w obwodzie ługańskim, ale walki nadal trwają. Wcześniej w dniu dzisiejszym służba prasowa ługańskiej administracji wojskowej podała, że tym obwodzie rozpoczęła się już ofensywa wojsk rosyjskich.

- Okupanci przejęli kontrolę nad Kreminną! Walki trwają -– napisał szef regionu. Jak podkreślił, ewakuacja z miasta na chwilę obecną nie możliwa, natomiast cywile są wywożeni z Siewierodoniecka, Lisiczańska, Popasny, Horskiego i Rubiżnego.

- Dbajcie o swoje dzieci! — zwrócił się do tych, którzy nie zostali jeszcze

ewakuowani z terenów będących pod ostrzałem rosyjskim.

Agencja Ukrinform donosi, że w obwodzie ługańskim wojska rosyjskie zniszczyły jest wiele budynków mieszkalnych, infrastruktury, placówek oświatowych i szpitali.

Po raz kolejny – co w tej wojnie stało się już powszechne - Rosjanie strzelali do samochodu cywilnego, w wyniku czego śmierć poniosły kolejne cztery osoby, a jedna została ranna. Doszło do tego w miejscowości Kreminna.

Hajdaj zaapelował także do mieszkańców miasta, aby ci nie wychodzili z ukrycia i nie próbowali samodzielnie opuszczać miasta, ponieważ jest to teraz bardzo niebezpieczne.

Updates:

🇺🇦 counterattacks in Kharkiv Oblast resulted in the recapture of Leb'yazhe and Bazaliivka (SE Kharkiv)



🇷🇺 continued advancing South, on the Eastern bank of the Oskil river after capturing Borova, with fighting taking place North of the settlement of Lozove pic.twitter.com/ijCwUh25W6