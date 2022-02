USA wyślą dodatkowych żołnierzy do Polski!

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w związku z napiętą sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej oficjalnie zatwierdził wysłanie dodatkowego kontyngentu żołnierzy do Polski.

Do Polski i Niemiec ma trafić dodatkowych 2 tys. żołnierzy z USA. Na konferencji prasowej przedstawiciel Pentagonu poinformował: „Stany Zjednoczone przyślą dodatkowe siły do Rumunii, Polski i Niemiec. Chcę powiedzieć jasno. Tu nie chodzi o stałe rozlokowanie dodatkowych jednostek. Będą one rozlokowane tam w odpowiedzi na obecną sytuację w środowisku bezpieczeństwa. Te siły nie będą walczyły na Ukrainie. One zapewnią zwiększony poziom bezpieczeństwa naszych sojuszników w NATO”.

2 tysiące amerykańskich żołnierzy ma zostać wysłanych do Polski oraz Niemiec, natomiast tysiąc żołnierzy zostanie tymczasowo przemieszczonych z Niemiec do Rumunii. Jak dodał na konferencji przedstawiciel Pentagonu „wkrótce może dojść do kolejnych rozmieszczeń wojsk w Europie, w tym na ćwiczenia i do państw bałtyckich”.

ren/PAP