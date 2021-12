Uwaga! Pierwszy stopień alarmowy dot. cyberprzestrzeni w całym kraju

W związku z rozpoczynającym się w poniedziałek w Katowicach Szczytem Cyfrowym ONZ – IGF 2021, premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni na obszarze całej Polski. Będzie on obowiązywał od 23:59 - 5 grudnia do 23:59 - 10 grudnia.

- „Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych”

- wyjaśniono w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wskazano przy tym, że wszelkie niepokojące sytuacje i zagrożenia należy zgłaszać policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

