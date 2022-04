Wiadomo już za ile dni Rosja formalnie zostanie bankrutem

Znajdująca się w izolacji gospodarczej z powodu swej zbrodniczej inwazji zbrojnej na Ukrainę Rosja, już za kilka dni formalnie zbankrutuje.

4 maja upłynie 30 dni od niewykupienia przez Federację Rosyjską obligacji w dolarach. Reżim Putina zostanie wówczas formalnie uznany za bankruta.

Już w pierwszych dniach kwietnia minął termin spłaty zadłużenia Rosji w dolarze. Kraj Putina nie wykupił jednak obligacji we wspomnianej walucie, próbuje za to podejmować starania o spłatę w swojej krajowej walucie, jaką jest rubel. Byłoby to jednak de facto tożsame z niewykupieniem obligacji.

Rosja właściwie już jest bankrutem, krajem niewypłacalnym oraz z racji izolacji gospodarczej – nieinwestowalnym. Formalnie jednak, dopiero po upływie 30 dni karencji, a więc w środę 4 maja, rządzona przez krwawego dyktatora Władimira Putina Rosja zostanie oficjalnie bankrutem.

ren/businessinsider.com.pl