Wiceminister Kraska: Paszport covidowy pozostaje w sferze naszych marzeń

„Bardzo intensywnie o tym myślimy, być może jakieś decyzje będą podjęte. na razie jest to w sferze naszych marzeń i dyskusji” – powiedział o ewentualnym wprowadzeniu w Polsce tzw. paszportów covidowych wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

„Każda metoda, która będzie powodowała, że pójdziemy do punktu szczepień i przyjmiemy szczepionkę jest dobra” – mówił na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceszef ministerstwa zdrowia.

„To jest czasem troszkę wymuszanie pewnych reakcji. Od początku pandemii staraliśmy się przekonywać od szczepień, ale jak pokazują statystyki, nie zawsze to działa. Bardzo mnie to dziwi” – powiedział Waldemar Kraska i dodał: „W krajach Europy Zachodniej, mimo obostrzeń, także spotkało się to z dużą reakcją osób, które są temu przeciwne. Nie jest to dobry moment, kiedy ludzie wychodzą na ulicę i protestują”.

ren/Polskie Radio Program 1