[Wideo] Bezlitosna orka Neumanna u Mazurka: Tak narzekaliście na dyktatora Kaczyńskiego, a Tusk to oświecona dyktatura?

Czyli to jest dyktatura oświecona – stwierdził ironicznie redaktor Robert Mazurek, po tym jak Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że Donald Tusk decyzje w partii podejmuje … samodzielnie.

- Jeżeli ktoś zna Donalda Tuska , to wie, że on sam decyzje podejmuje. I jak decyzje podejmował Donald Tusk, to na zdrowie wychodziło Platformie

- powiedział Neumann.

- Czyli to jest dyktatura oświecona

- zapytał z ironią w głosie red. Mazurek.

- Nie. Wie pan, można być takim liderem, który swoimi pomysłami jest w stanie zarazić innych i jest w stanie przekonać argumentami innych. Donald Tusk nie musi strachem wymuszać niczego

- odparł polityk Platformy Obywatelskiej.

- Nie musi pan już tych laurek mu... nie musi pan

- wtrącił Mazurek.

- Pan go zna, więc też pan wie...

- próbował wybrnąć Neumann.

- Znam go... to prawda. A raczej znałem

- skwitował red. Mazurek.

- On potrafi jasno wyrazić swoje myśli, jasno pokazać do czego dąży. Jest w stanie argumentami przekonać wszystkich. Na kilku klubach parlamentarnych na których Donald był i przekonywał do głosowania tych, którzy mieli wątpliwości, to swoją argumentacją ich przekonywał. Nie musiał siłą tego robić. Po to też do PO wrócił, po to go zachęcaliśmy

- kontynuował pean pochwalny na cześć Donalda Tuska polityk.

- No dobrze, Donald Tusk podejmuje decyzje, jest to partia, w której jest to jasne, nikt już nie udaje że jest inaczej

- podsumował Mazurek.

- Jest wreszcie lider, którzy trzyma jakiś kurs

- stwierdził Neumann.

- A żeście tak narzekali, że ten Kaczyński dyktator, trzyma w tym PiSie wszystkich za twarz, a teraz żeście znaleźli sobie swojego. Niech i tak będzie

- pokpiwał dalej redaktor Mazurek.

