[Wideo] Donbas. Prorosyjscy separatyści zaatakowali elektrociepłownię. Ludzie uciekają do piwnic i schronów

Jak informuje IAR, w Donbasie doszło do rakietowego ataku prorosyjskich separatystów na jedną z elektrociepłowni. Jej praca została wstrzymana. Atak spowodował też uszkodzenie linii wysokiego napięcia.

Bojówkarze samozwańczej republiki w Donbasie wpierani przez Rosję prowadzą intensywny ostrzał z użyciem artylerii już od 5 dni.

- Bojówkarze już od kilku dni ostrzeliwują tereny kontrolowane przez ukraińskie siły rządowe. Pociski spadają też często na infrastrukturę cywilną – czytamy na portalu TVP Info.

Informację o ataku przekazał szef ukraińskiej administracji państwowej obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Jak podają agencje, miejscowości Szczastia i Wrubiwka również znalazły się pod ostrzałem. Ich mieszkańcy zostali pozbawieni prądu, gazu i wody, a wielu z nich w obawie o własne życie przeniosło się do piwnic i schronów.



#Russia -led militants continue shelling. Luhansk thermal power plant in Shchastia town stopped, all power lines damaged, according to the head of regional state administration. #Ukraine pic.twitter.com/YCnZSgbAl3

The video of shelling of the town of Shchastia in Donbas. By the bitter reality, Shchastia is translated as happiness. This is how russkiy mir looks in Happiness pic.twitter.com/Wqe8w3VtIv