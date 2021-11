[Wideo] Kukiz do Tuska: Kraść pan może już tyko do 1 stycznia

– Gdyby nie dotrzymywał [słowa Jarosław Kaczyński], to przestalibyśmy w dużej mierze, przy wielu przypadków, głosować wspólnie z PiS-em. Tak, dotrzymuje słowa, w kwestiach tych ustawowych mamy już uchwaloną i podpisaną przez prezydenta ustawę antykorupcyjną, która wbrew tym kłamstwom Tuska, który twierdzi, że będzie można kraść jeszcze przez dwa lata, ten przepis który to dotyczy kradzenia, jak to pan Tusk powiedział, wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. Tak że panie Tusk, kraść jeżeli pan chce, to może pan tylko do 1 stycznia 2022 roku – powiedział Paweł Kukiz w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

mp/300polityka.pl/youtube/radio plus