[Wideo] Nexta alarmuje: Masowe wezwania do wojska na Białorusi i nasilenie przejazdu kolumn ze sprzętem wojskowym

Jak donosi kanał Nexta, na Białorusi rozpoczął się masowy pobór do wojska. Może to być związane z przystąpieniem reżimu Łukaszenki do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W sieci pojawiły się też nagrania pokazujące wzmożony ruch kolumn pojazdów ze sprzętem wojskowym.

Wezwania do wojska na Białorusi kierowane są też do miejsc pracy potencjalnych żołnierzy.

Reżim Łukaszenki od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę współpracuje ściśle z agresywną Rosją. Jak informują władze w w Kijowie, Rosja wykorzystuje białoruskie terytorium do przeprowadzania ataków na terytorium Ukrainy.

- Ukraina zaczęła przygotowywać się do rosyjskiej inwazji w listopadzie, ale nie spodziewała się, że atak zostanie przeprowadzony także z terytorium Białorusi - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

The movement of military equipment has intensified in #Belarus.



Columns were seen in the areas of #Bobruisk and #Dobrush. pic.twitter.com/qv4PymcUtf