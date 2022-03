[WIDEO] Nie chcieli podać ręki Putinowi

Hakerzy z grupy Anonymous opublikowali w sieci film ukazujący osoby, które nie chciały podać ręki Władimirowi Putinowi podczas osobistego spotkania w nim.

Anonymous po zbrodniczej inwazji zbrojnej, jakiej dopuścił się rosyjski dyktator wobec Ukrainy wypowiedzieli mu wojnę. Hakerzy skupieni w tej grupie włamują się na rosyjskie konta, publikują drażliwe rosyjskie dane, czy zakłócają pracę reżimowych mediów Putina.

Tym razem Anonymous zamieścili w przestrzeni internetowej film ukazujących osoby, od kucharza po ważnych polityków, którzy odmówili podania ręki rosyjskiemu dyktatorowi.

No one wants to shake his hand.#FCKPTN #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/pB5RCrV5A2