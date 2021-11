[Wideo] Ogromny pożar na Manhattanie

Do wybuchu potężnego pożaru doszło w jednym z wieżowców na Manhattanie w Nowym Jorku. Budynek jest jeszcze w trakcie budowy.

Jak podają amerykańskie media, na miejscy do gaszenia pożaru zjawiło się najmniej 10 wozów strażackich, a z budynku ewakuowano robotników.

Jak podaje portal USNews.com, pożar wybuchł na dziesiątym piętrze 49-piętrowego wieżowca przy West 47th Street, który nie został jeszcze ukończony. W pobliżu tego miejsca znajduje się słynny Rockefeller Center.

Wszczęto dochodzenie mające ustalić przyczynę pożaru.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emergency personnel responding to rooftop fire near Rockefeller Center in New York City#Manhattan l #NY

Smoke can be seen billowing from an office building rooftop. Reports indicate evacuations are underway on the building’s upper floors.

Updates to follow. pic.twitter.com/qgVEj7HoKY