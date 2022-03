[WIDEO] PILNE! Rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do protestujących ukraińskich cywilów

W miejscowości Nowopskow rosyjscy żołnierze dopuścili się kolejnej zbrodni wojennej otwierając ogień do protestujących od kilkudziesięciu godzin przeciwko okupacji mieszkańców miasteczka.

Dramatyczne sceny i drastyczne sceny miały miejsce w znajdującym się w obwodzie ługańskim Nowopskowie.

Do protestujących przeciwko zbrodniczej rosyjskiej napaści oraz okupacji Ukrainy mieszkańców Nowopskowa rosyjskie wojsko otworzyło ogień.

Ukrainian civilian shot by a Russian soldier as the group was protesting against Russian military presence in Novopskov, Luhansk Oblast. pic.twitter.com/aDMAfZkuQe