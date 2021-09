[Wideo] PiS przyjął uchwałę nt. „Polexitu”

- Kierownictwo PiS przyjęło uchwałę "W sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności Rzeczpospolitej", wykluczającą możliwość Polexitu – powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie licznymi fakenewsami oraz czasami nawet nagonką medialną w sprawie rzekomego przygotowywania przez rząd wyjścia Polski ze struktur Unii Europejskiej, w dniu dzisiejszym kierownictwo PiS przyjęło uchwałę "W sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności Rzeczpospolitej", która wyklucza możliwość Polexitu.

- Wykluczamy możliwość "Polexitu", ponieważ rzeczywistością naszego kontynentu jest Unia Europejska. To jest przypisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy. To nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do UE, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim – oświadczyła na konferencji prasowej rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

Warto przy tym przypomnieć, że o „koncepcji” wyjścia Polski ze struktur unii po raz pierwszy pisała prasa niemiecka, a konkretnie pierwszy tekst na ten temat ukazał się na łamach Deutsche Welle grudniu 2017 roku. Tam właśnie niemiecka pani redaktor w rozmową z polską panią profesor wspominają o możliwości a nawet zamiarach wyjścia Polski z Unii Europejskiej. W takiej sytuacji zasadne pojawia się pytanie, według czyjej koncepcji miałoby to nastąpić? Czy to koncepcja czy bardziej plotka? I kto miałby na tym skorzystać?

mp/twitter/fronda.pl