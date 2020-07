Wielka Brytania wspiera bezzasadne roszczenia żydowskie wobec Polski

Od wieków Wielka Brytania w ramach realizowania swoich imperialnych interesów szkodzi Polsce i Polakom. A to inspirowała powstania skazane na klęskę, by dzięki cierpieniom Polaków odciążyć swoje wojska konkurujące o kolonie z Rosyjskimi, a to nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań sojuszniczych, a to oddawała Polskę w niewole sowietom.

Ostatnio Brytyjczycy wykorzystują swoje ambasady w Polsce do wspierania tęczowej demoralizacji Polaków. Nie jest to jedyna antypolska działalność Brytyjczyków. Jak informuje izraelski dziennik „Jerusalem Post” w artykule Zachary Keysera i Cnaana Lipshiza („Wielka Brytania potwierdza stanowisko dotyczące restytucji mienia z czasów Holokaustu”) „rząd brytyjski potwierdził swoje poparcie dla zwrotu mienia z czasów Holokaustu w Polsce i innych krajach — oświadczyła Izba Lordów podczas wtorkowej sesji”.

Ta rzekomo restytucja to ordynarna rozbójnicze wymuszenie. Na całym świecie mienie bez spadkowe (takie, w którym ktoś umiera bezpotomnie, nie zostawiając testamentu) trafia do skarbu państwa. Żydzi z USA tą zasadę olewają. Uważają, że mienie Żydów obywateli II RP, którzy ginęli bezpotomnie zabici przez Niemców podczas II wojny światowej, nie powinno trafić do polskiego skarbu państwa, ale do kieszeni Żydów z USA – którzy nie mieli nic wspólnego z tymi Żydami z ziem Polskich, i którzy podczas II wojny światowej mordowanym przez Niemców Żydom nie chcieli pomagać.

Przyzwoitość i fakty jednak nie mają dla Żydów znaczenia. Minister Stanu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej oraz Departament Rozwoju Międzynarodowego, Lord Ahmad z Wimbledonu, stwierdził, że „brytyjski wysłannik do spraw po Holokauście, [...] Lord Pickles współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi stronami, aby wezwać Polskę do uchwalenia przepisów zapewniających restytucję lub rekompensatę za własność prywatną”.

Żydom bardzo nie podoba się społeczna inicjatywa „Stop 447” którą „w kwietniu polski parlament przesłał do komisji projekt ustawy, której celem jest blokowanie zwrotu mienia zaginionego lub skradzionego podczas Holokaustu”.

Izraelski dziennik przypomniał, że projekt „Stop 447” zabrania „podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdzietnego, w tym negocjacji, zawierania ugód, rozpoznawania roszczeń i czynności dotyczących mienia bezdzietnego, wyrażania zgody na mediację, kierowania stron do mediacji lub wypłaty świadczeń pieniężnych”.

Potępiany przez Żydów projekt stwierdza, „że to nazistowskie Niemcy, a nie Polska, są odpowiedzialne za to, co wydarzyło się w Polsce podczas okupacji przez Niemcy”.

Żydzi przypominają, że „rządząca prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość oświadczyła […], że nie popiera projektu, ponieważ jest »niepotrzebny«, ale został wprowadzony do parlamentu, ponieważ zebrał 200 000 podpisów — znacznie powyżej 100 000 potrzebnych do tego”.

Lord Ahmad zapowiedział poruszenie kwestii żydowskich roszczeń, „podczas swojego pierwszego spotkania z polskim ministrem spraw zagranicznych”. Za wspieranie roszczeń żydowskich wobec Polski brytyjskim władzom dziękował „przewodniczący operacji Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji (WJRO), Gideon Taylor”.

Roszczenia żydowskie wobec Polski wspiera przewodnicząca Rady Deputowanych Żydów brytyjskich Marie van der Zyl. Jej zdaniem „Wielka Brytania od dawna odgrywa wiodącą rolę we współpracy z międzynarodowymi partnerami, zachęcając do pełnego wdrożenia Deklaracji Terezińskiej. Zadając pytanie o restytucję mienia z czasów Holokaustu w Izbie Lordów, baronowa Ruth Deech pomogła zwiększyć świadomość w tej kwestii ”.

Na forum brytyjskiego parlamentu we wspieranie roszczeń żydowskich angażowana jest baronowa Ruth Deech. Według Lorda Erica Picklesa specjalnego wysłannika Wielkiej Brytanii ds. Zagadnienia Holokaustu „[Wkrótce] powinniśmy ujrzeć publikację odpowiedzi rządu Stanów Zjednoczonych na Kongres w sprawie ustawy JUST [The Justice for Uncompensated Survivors Today], skupiającej się na zgodności z Deklaracją z Terezina”.

Lord Ahmad potwierdzi, że Wielka Brytania „nadal dba o to, aby Polska występowała jako sygnatariusz Deklaracji Terezińskiej. Będziemy współpracować z USA” w kwestii wymuszenia na Polsce realizacji roszczeń żydowskich.

Można mieć nadzieje, że prezydent Duda będzie wierny swojej obietnicy wyborczej, w której zadeklarował, że nie dopuści do realizacji roszczeń żydowskich.

Jan Bodakowski