Wielki Capstrzyk dla Merkel. Żukowska: W Polsce to by podpadło pod propagowanie nazizmu

Nie milkną echa Wielkiego Capstrzyku, jakim Bundeswehra pożegnała rządzącą blisko 16 lat Angelę Merkel. Do sprawy odniosła się posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, wedle której w Polsce taka impreza byłaby uznana za propagowanie nazizmu.

Obecna dziś w RFN tradycja żegnania kanclerzy, prezydentów i ministrów obrony Wielkim Capstrzykiem sięga XVI wieku, kiedy koszary stawały się wieczorami miejscami zabaw. Wprowadzono więc specjalny sygnał, którym rozpoczynano ciszę nocą. Przez obóz przechodził oficer z doboszem i fajferem, uderzając kijem lub szablą w korki beczek. Od tego momentu zakazane było podawanie alkoholu. Z tego właśnie zwyczaju powstał znany dziś capstrzyk. Od wielu lat towarzyszą mu jednak kontrowersje. Po Wielkim Capstrzyku dla żołnierzy Bundeswehry wracających z Afganistanu pojawiło się wiele głosów, że przemarsz żołnierzy z pochodniami przypomina nazistowskie pochody.

Podobne skojarzenie budziła inscenizacja zorganizowana kilka dni temu na cześć ustępującej kanclerz Angeli Merkel. Przez dziedziniec ministerstwa obrony przemaszerowali ubrani w galowe mundury żołnierze z pochodniami. Zgodnie ze zwyczajem, kanclerz sama wybrała utwory, które odegrała orkiestra Bundeswehry. Widzieliśmy uśmiechniętą Angelę Merkel, która nawet kiwała głową do rytmu. Było to w czasie wykonania jednego z wybranych przez nią utworów: „Du hast den Farbfilm vergessen” („Zapomniałeś o kolorowym filmie”) Niny Hagen. To wielki przebój NRD z lat 70. Kanclerz zażyczyła sobie również piosenkę Hildegard Knef pt. „Für mich soll's rote Rosen regnen” („Dla mnie ma być deszcz czerwonych róż”) i ekumeniczną pieśń kościelną „Ciebie, Boże chwalimy”.

Do sprawy wróciła w mediach społecznościowych poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy.

- „Mój ojciec pamięta, jak to Niemcy śpiewali. Nie kojarzy się to dobrze. I mogą sobie Niemcy tłumaczyć, że to XIX-wieczne junkierskie tradycje. A jednak po II WŚ te tradycje mają nieco inny wymiar. W Polsce taka inscenizacja podpadałaby pewnie pod propagowanie nazizmu”

- przekonuje parlamentarzystka.

