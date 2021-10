Wojna hybrydowa. Na granicy odnotowano kolejny rekord

Straż Graniczna podała kolejne dane dotyczące prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. 1 października odnotowano 601 takich prób, co jest kolejnym rekordem trwającego kryzysu na granicy. Zatrzymano 29 nielegalnych migrantów.

Wśród zatrzymanych wczoraj migrantów jest 23 obywateli Iraku, trzech obywateli Iranu, dwóch obywateli Angoli i obywatel Konga. Zatrzymano też dwóch obywateli Ukrainy, dwóch obywateli Syrii i jednego obywatela Mołdawii za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.

W pierwszym dniu października na granicy🇵🇱🇧🇾 odnotowano aż 601 prób jej nielegalnego przekroczenia.



Funkcjonariusze SG zatrzymali 29 nielegalnych imigrantów:23 ob.Iraku,3 ob. Iranu,2 ob.Angoli i ob.Konga oraz za pomocnictwo 5 cudzoziemców:2 ob.Ukrainy,2 ob.Syrii i ob. Mołdawii. pic.twitter.com/7tjUR08uNp — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 2, 2021

Od sierpnia, kiedy reżim Aleksandra Łukaszenki zmienił główny cel swojego ataku i z Litwy zaczął przekierowywać migrantów do Polski, odnotowano ponad 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 1,5 tys. osób, które trafiły do zamkniętych ośrodków. Co ważne, większość z nich nie zdecydowała się na złożenie wniosku o pomoc w Polsce, chcąc trafić do państw Europy Zachodniej.

Od sierpnia zatrzymano też 164 osoby podejrzane o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Areszt zastosowano wobec 14 z nich.

W strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce przebywa obecnie 1490 osób, w tym najwięcej: obywateli Iraku - 735 i mężczyzn - 853. Tylko 44% spośród cudzoziemców przebywających w ośrodkach złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. #migranci pic.twitter.com/W7PHsFYY9f — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 2, 2021

kak/PAP