Wojna na opozycji. Polityk Polski 2050 o ,,wściekłym ataku trolli platformerskich’’

W rozmowie z portalem wPolityce.pl przewodniczący partii Polska 2050 Michał Kobosko mówił o ataku na jego ugrupowanie po wczorajszej konferencji prasowej Szymona Hołowni. Wcześniej polityk pisał na Twitterze o „wściekłym ataku trolli platformerskich”.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia wystąpił wczoraj na konferencji prasowej, na której podjął temat wysokich rachunków za prąd i gaz. Po konferencji politycy jego ugrupowania żalili się na atak trolli.

- „Sądząc z dzisiejszego wściekłego ataku trolli platformerskich na @szymon_holownia @PL_2050 to będzie rok prawdziwej miłości na opozycji… Pytanie, czy to się dzieje za wiedzą @donaldtusk czy za jego plecami?”

- napisał na Twitterze Michał Kobosko.

Do sprawy przewodniczący partii Polska 2050 odniósł się również w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

- „Trudno mi odpowiedzieć, kto za to odpowiada. Na Twitterze są różne zorganizowane grupy i PO też taką ma. To są zarówno osoby występujące pod nazwiskami - politycy tej partii czy dziennikarze czujący związek z tą partią, ale to z drugiej strony także wiele kont anonimowych. Zauważyliśmy, jakby ktoś z początkiem nowego roku wydał dyspozycję do zwiększonej aktywności typu hejterskiego wobec nas. Jednak ja w żaden sposób się nie żalę, tylko daję do zrozumienia, że zauważyliśmy tę akcję”

- powiedział.

