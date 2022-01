Wypoczynek, to źródło siły i optymizmu

Zdrowie i samopoczucie są silnie powiązane ze sferą wypoczynku. Organizm ludzki nie będzie sprawnie funkcjonował, jeżeli zostanie zachwiana równowaga pomiędzy pracą, a snem i relaksem. Sen jest niezwykle istotnym elementem całodobowego rytmu wszystkich organizmów, ale odpoczynek to nie tylko sen, to również spacer, czy relaksująca kąpiel. Możemy wypoczywać na świeżym powietrzu albo w domu. Ogromne znaczenie ma odpoczynek od hałasu, od zgiełku i nadmiaru telewizji.

Wielu ludzi próbuje odpoczywać siedząc przed telewizorem, inni wybierają książki, albo też uprawiają różne sporty. W rozumieniu potocznym jednak odpoczywanie to czas wolny od wszelkich zajęć, nawet jeśli większość z nich sprawia nam przyjemność. Regularne wypoczywanie jest nie mniej ważne niż oddychanie.

Ludzie czynni zawodowo, podporządkowują się pewnym regułom dnia. Żyją w ciągłym biegu, przyzwyczajeni do stałego wysiłku i aktywności. Dopiero podczas weekendu, czy urlopu zaczynają odczuwać jacy byli przemęczeni. Ważnym elementem takiego trybu życia jest świadomość, że należy właściwie wykorzystać czas wolny aby naprawdę skutecznie zregenerować organizm.

Odpowiedni wypoczynek poprawia naszą wydolność fizyczną, a także umysłową, co przekłada się na efektywną pracę. Liczne badania medyczne i psychologiczne dowodzą, że długofalowy deficyt snu i właściwego wypoczynku bardzo poważnie wpływają na osłabienie sił obronnych organizmu, a wyczerpanie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia rozmaitych infekcji bakteryjnych. Codzienna praca i odpoczynek powinny się więc równoważyć. To klucz do zachowania zdrowia fizycznego, jak również komfortu psychicznego.

Intensywna, nieustanna praca, która zmusza do poświeceń i wyrzeczeń może być powodem stresu, co także prowadzi do ogólnego osłabienia organizmu. Należy zadbać o wzmocnienie sił poprzez odpowiednią regenerację. W celu uzyskania pełnowartościowego wypoczynku powinno się skoncentrować na celach możliwych do zrealizowania, starać się wykorzystywać dni wolne od pracy na relaks, korzystać z urlopu wypoczynkowego minimum dwa razy w roku po dwa tygodnie, a przede wszystkim sypiać regularnie minimum 7 godzin w ciągu doby. Dobre byłoby unikanie stresujących sytuacji.

Obserwowanie krajobrazu oraz jego różnorodnej kolorystyki w ciągu dnia ma znaczący wpływ na system nerwowy człowieka. Barwy oddziałują na psychikę, a kolory wpływają na niektóre fizjologiczne funkcje organizmu. Intensywna czerwień pobudza system nerwowy, a także przyśpiesza tętno, tempo oddychania, czy też reakcję mięśni. Kolor pomarańczowy wpływa korzystnie na system trawienny, a zielony pomaga eliminować bóle głowy oraz kłopoty z zaśnięciem. Kolor błękitny przyczynia się do łagodzenia bólu. Odcienie jaskrawego różu, żółty i pomarańczowy działają odprężająco na psychikę, Podobne efekty dają jasne odcienie zieleni. Ponad to kolor fioletowy może wzmagać stany depresyjne, a ciemny niebieski, szary oraz czarny wyzwalają nastroje pesymistyczne. Zdecydowanie silniej na kolorystykę otoczenia reagują ludzie o wyjątkowej wrażliwości.

Czas relaksu warunkują dwa podstawowe czynniki. Pierwszy, który informuje, że każdy człowiek powinien być panem swojego czasu, a drugi sugerujący rezygnację z wciąż pojawiających się alternatyw i możliwości na rzecz jednej chwili skupiającej całą naszą uwagę. Tylko teraźniejszość, przeżywana w pełni może sprawić, że organizm ludzki naprawdę odpocznie i zregeneruje się. Warto o tym pomyśleć.





Aldona Rogulska/SWP