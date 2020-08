Wzrost zakażeń. Minister Szumowski zapowiada kontrole

„Myślę, że trudno jeszcze mówić o drugiej fali. Raczej bym powiedział, że jest to efekt dwóch rzeczy” – stwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski dodając, że jeśli chodzi o liczbę zakażeń w Polsce, mamy raczej do czynienia z „falowaniem”, a nie drugą falą.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” dalej dodał:

„Po pierwsze no właśnie takiego trochę rozluźnienia. Mamy parę ognisk z imprez rodzinnych, a to z wesel, a to z różnych spotkań. Druga rzecz to są znowu duże ogniska, czyli kopalnie, zakłady produkcyjne i tam też się pojawiają wysokie liczby zakażonych, w związku z tym mamy też duży przesiew”.

Zapowiedział też początek kontroli w sklepach w tym tygodniu, które przeprowadzać będzie zarówno policja, jak i służby sanitarne. Chodzi o noszenie maseczek przez klientów. Szumowski zaznaczył:

„Tutaj niestety trzeba przypomnieć ludziom, że jest prawo obowiązujące. Trzeba nos i usta zasłaniać, nie ma wymówek medycznych”.

Minister zdrowia wyraził też nadzieję, że bardzo szybkie badania nad szczepionką na koronawirusa pozwolą pozyskać ją już niedługo. Dodał:

„Jesteśmy w grupie, która negocjowała z firmami ze strony Unii Europejskiej zakup tej szczepionki i czekamy, mam nadzieję, na przełom roku”.

Mówiąc z kolei o powrocie do szkół we wrześniu powiedział, że resort chciałby dać szansę na pewną regionalizację, aby szkoły w powiatach mogły reagować różnie, zależnie od stanu epidemicznego.

