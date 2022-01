,,Zaprzedanie Europy dyktatorowi’’. Scholz chce ,,nowego otwarcia’’ z Putinem

„Bild” donosi o nowym konflikcie w niemieckim rządzie. Działania kanclerza Scholza nie podobają się Zielonym. Chodzi o przeprowadzenie resetu w relacjach z Kremlem. Nowy niemiecki kanclerz przed Bożym Narodzeniem rozmawiał z Władimirem Putinem ws. „nowego otwarcia”.

Według doniesień niemieckiego dziennika, przed Bożym Narodzeniem kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jeszcze w tym miesiącu przywódcy mają spotkać się osobiście. Scholz chce uczynić politykę wobec Rosji priorytetem w Niemczech i dąży do „nowego otwarcia” w tym zakresie.

Doniesienia te w mocnych słowach skomentował szef Fundacji im. Heinricha Bölla w Kijowie.

- „Niemiecki kanclerz Scholz podważa każdą zrównoważoną i odpowiedzialną niemiecką politykę zagraniczną, chce spotkać się z Putinem i ustalić „restart”. Jest to nie tylko wyraźny konflikt z Zielonymi, ale także bomba pod niemieckim zaangażowaniem na rzecz demokracji, zaprzedanie Europy moskiewskiemu dyktatorowi (…). Spotkanie z Putinem nie jest błędem. Błędem jest spotykanie się z nim w nadziei na uzyskanie „porozumienia” w drodze „dialogu”. Po tym, jak tak wiele „resetów” zakończyło się spektakularną porażką, nie można zastawiać się na korzyść wątpliwości. Ci, którzy spotykają się dziś z Putinem w celu „resetu”, popełniają zbrodnię przeciwko pokojowi”

- napisał Sergej Sumlenny.

German Chancellor Scholz undermines any sustainable and responsible German foreign politics, wants to meet Putin and set a "restart". This is not only a clear conflict with the Greens, but also an bomb under German commitment for democracy, a sell-out of Europe to Moscow dictator pic.twitter.com/0z7VHCF8fm

It is not a mistake to meet Putin. It is a mistake to meet him in a hope to get a "deal" through "dialogue". After so many "resets" have spectacularly failed, one cannot pledge for the benefit of the doubt. Those who meet Putin for a "reset" today, commit a crime against peace. pic.twitter.com/IfOohnpBEP