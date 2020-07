Kuriozum! Dla ,,Gazety Wyborczej'' komunikat RCB to... agitacja wyborcza

Osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w niedzielę w lokalach wyborczych bez kolejki – taki komunikat można było przeczytać w alercie rozsyłanym SMS-ami. Sprawa stała się obiektem ataku „Gazety Wyborczej”, która widzi w tym agitację przed głosowaniem w wyborach. Powód niepokoju „GW”: wśród osób starszych Andrzej Duda ma duże poparcie. Artykuł na ten temat udostępnił na Twitterze zastępca redaktora naczelnego Jarosław Kurski.

Zgodnie z nowymi przepisami, które wprowadzono przed II turą wyborczą, w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.Wynika to z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

Sprawa stała się obiektem ataku „Gazety Wyborczej ”. Według autorów artykułu użycie alertu RCB do informowania o tym rozporządzeniu jest „bulwersujące”. „Użycie tego systemu przez rząd podczas ciszy wyborczej do propagandy wyborczej - bo tylko tak można określić komunikat, który zachęca do głosowania kategorię wyborców znaną z poparcia dla konkretnego kandydata - narusza zarówno zasadę wolnych wyborów, jak również przepisy (unijne i polskie) dotyczące ochrony danych osobowych. Przepisy te zabraniają dowolnego wysyłania reklam czy propagandy (m.in. wyborczej) na telefony, chyba że właściciel telefonu wyraził na to zgodę” - czytamy na stronie portalu wyborcza.pl cytującego stanowisko tzw. Obserwatorium Wyborczego, samozwańczego tworu promującego materiały KOD. Artykuł na ten temat udostępnił na Twitterze zastępca redaktora naczelnego Jarosław Kurski. Przyznać trzeba, że to dość absurdalny zarzut. Dodatkowo pokazuję brak empatii dla osób starszych w tym trudnym, zwłaszcza dla nich czasie.



Powszechnie wiadomo, że koronawirus jest najgroźniejszy dla osób starszych. Czy przed napisaniem posta Jarosław Kurski nie powinien najpierw pomyśleć co chce napisać?

