800 rosyjskich pojazdów w konwoju zniszczonych przez Ukrainę

W pobliżu miasta Bashtank w obwodzie mikołajowskim - jak podają ukraińskie media – siły powietrzne Ukrainy oraz jednostki naziemne zniszczyły około 800 rosyjskich pojazdów poruszających się w konwoju.

Co ciekawe, do akcji przeprowadzonej przez Ukrainę doszło na południowym froncie wojny z Rosją, gdzie sytuacja walki są szczególnie zacięte.

Ukraińskie lotnictwo przy wsparciu wojsk lądowych oraz jednostej obrony terytorialnej zniszczyło wielki konwój wojskowy rosyjskich wojsk. Zniszczeniu miało ulec aż 800 pojazdów.

⚡️Ukraine’s Air Force, along with units of the army and territorial defense, destroyed a large Russian military convoy near the city of Bashtanka in Ukraine’s southern Mykolaiv region.



Military bloggers reported that the convoy contained up to 800 vehicles.