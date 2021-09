Abp Gądecki: Bp Janiak nie podlega już ludzkiemu osądowi

„Zmarły bp Edward nie podlega już ludzkiemu osądowi. Podlega on już tylko trybunałowi Miłosiernego Boga” – powiedział podczas swej homilii abp Stanisław Gądecki, który wtorkowym popołudniem przewodniczył w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu Mszy św. żałobnej w intencji śp. Edwarda Janiaka, kaliskiego biskupa seniora.

„Wprawdzie sprawa zaniedbań rzuciła cień na jego życie, ale przecież nie przekreśliła ona tego dobra, jakie wniósł on w życie archidiecezji wrocławskiej i diecezji kaliskiej. Nie znamy jego najgłębszych motywacji ani tajemnic jego sumienia” – zauważył przewodniczący Episkopatu Polski, podczas głoszonej przez siebie homilii.

Arcybiskup Stanisław Gądecki przybliżył też życiorys biskupa Edmunda Janiaka. Studia specjalistyczne z teologii moralnej, zwieńczone doktoratem, odbył w Rzymie na Angelicum. Po ukończeniu studiów rzymskich był proboszczem w Dortmundzie w Niemczech. Po powrocie do kraju został kapelanem kard. Henryka Gulbinowicza. Był też wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Natomiast 21 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem kaliskim.

W maju 2020 roku Kongregacja ds. Biskupów, zgodnie z motu proprio „Vos estis lux mundi”, wyznaczyła Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa metropolitę poznańskiego, do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w związku z zarzutami wobec biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, które zakończono w lipcu 2020, zaś w czerwcu 2020 Kongregacja ds. Duchowieństwa zleciła mu przeprowadzenie wizytacji apostolskiej w kaliskim seminarium. Powołana przez niego komisja zakończyła dochodzenie we wrześniu 2020, przekazując dokumenty do kongregacji za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.

17 października 2020 Franciszek przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa diecezjalnego kaliskiego, a arcybiskupa Grzegorza Rysia ustanowił administratorem apostolskim sede vacante. 25 stycznia na urząd biskupa kaliskiego papież Franciszek powołał bpa Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

Biskup senior Edward Janiak zmarł we wrocławskim szpitalu 23 września w godzinach południowych, w wieku 69 lat. Uroczystości pogrzebowe odbywają się dziś we Wrocławiu.

