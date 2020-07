Abp Jędraszewski: Matko, ratuj! Daj nam siłę ducha, dzięki któremu nie ulegniemy dyktaturze mniejszości!

- Kierujemy nasz wzrok ku Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Królowej, i wołamy: Matko, ratuj! Matko, daj nam siłę ducha, dzięki któremu nie ulegniemy dyktaturze mniejszości! Przywróć nam jasność oceny tego, co jest dobre i co jest złe! Obdarz wewnętrzną mocą, aby zawsze iść za głosem sumienia i wybierać dobro, a jednoznacznie, odważnie i wytrwale przeciwstawiać się złu! - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Arcybiskup w homilii nakreślił żywot wspominanego dziś w liturgii św. Benedykta, który został powołany przez Boga do życia pustelniczego i założył klasztor na Monte Cassino. – Benedykt zrozumiał, że najlepszą odpowiedzią na niepewność ówczesnej teraźniejszości jest radykalizm porzucenia wszelkich dóbr materialnych i budowania przyszłości na tej jedynej pewności, jaką jest całkowite zawierzenie Bogu – wskazał metropolita.

Przypomniał wykład Benedykta XVI na temat korzeni kultury, w którym papież emeryt tłumaczył, że fundamentem duchowości średniowiecznych mnichów było poszukiwanie Boga poprzez zgłębianie słowa Bożego. Cały ich wysiłek, zgodnie z zasadą Ora et labora – „Módl się i pracuj”, był skierowany do pełnej żaru modlitwy uwielbienia Boga i dziękczynienia za dzieło zbawcze Jezusa. Podczas konferencji naukowej poświęconej Europie papież Franciszek mówił, że klasztory benedyktynów stały się kolebką humanistycznego, kulturowego, religijnego, a także gospodarczego odrodzenia kontynentu.

Benedyktyni odegrali także kluczową rolę w chrystianizacji Polski. – Do zakonu benedyktynów należał zarówno św. Wojciech, jak i Pierwsi Święci Polscy Bracia Męczennicy: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Głosząc Chrystusową Ewangelię plemionom słowiańskim, żyjącym w kraju Mieszka I i Bolesława Chrobrego, benedyktyni otwierali ludzi na prawdziwego, w Trójcy Świętej Jedynego Boga, a równocześnie służyli im swoją wiedzą i wysoką kulturą – podkreślił metropolita. Przypomniał, że pierwszy utwór poetycki napisany po polsku – „Bogurodzica” była wyznaniem wiary oraz modlitwą do Maryi i Chrystusa. Bez wewnętrznej jedności chrześcijaństwa, narodu i państwa nie można zrozumieć istoty tego, co stanowi Polskę.

100 lat temu bolszewicka nawała zagroziła chrześcijańskiemu humanizmowi, zakorzenionemu i rozwijanemu na polskiej ziemi. Ówczesny Episkopat Polski wystosował trzy dramatyczne listy: do papieża, biskupów świata i polskiego narodu. 27 lipca na Jasnej Górze poświęcili Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i ponownie obrali Matkę Bożą na Królową Polski. Te wołania i modlitwy zostały wysłuchane, 15 sierpnia 1920 r. doszło do Cudu nad Wisłą, gdy wojska bolszewickie poniosły druzgocącą klęskę, a Polacy odnieśli wspaniałe zwycięstwo.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie, po 100. latach od tamtej wiktorii, znajdujemy się jako Europa i Polska w obliczu kolejnego, równie śmiertelnego niebezpieczeństwa. Tym razem ma ono charakter przede wszystkim kulturowy – powiedział metropolita i zauważył, że współcześnie miejsce prawdy zajmują post-prawda, relatywizm, kłamstwo i fake-newsy, podważa się instytucję małżeństwa i rodziny, tworzy programy deprawujące dzieci i młodzież. Należy wzorem św. Jana Pawła II skierować swój wzrok ku Matce Bożej Jasnogórskiej i prosić o siłę ducha. – W tej sytuacji – podobnie jak polscy biskupi 100 lat temu – kierujemy nasz wzrok ku Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Królowej, i wołamy: Matko, ratuj! Matko, daj nam siłę ducha, dzięki któremu nie ulegniemy dyktaturze mniejszości! Przywróć nam jasność oceny tego, co jest dobre i co jest złe! Obdarz wewnętrzną mocą, aby zawsze iść za głosem sumienia i wybierać dobro, a jednoznacznie, odważnie i wytrwale przeciwstawiać się złu! – powiedział metropolita.

Zwrócił się do Rodziny Radia Maryja, stwierdzając, że jej członkowie tworzą wspólnotę zatroskaną o to, by wskazywać Chrystusa i budować autentyczny chrześcijański humanizm. – Trwajcie, moi Drodzy, w tym wielkim, głęboko humanistycznym dziele! Trwajcie w nim dzisiaj, jutro, przez następne dni, miesiące i lata! – powiedział.

