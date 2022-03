Adam Borowski: Ukraina wygra, jeśli dostanie od nas solidne wsparcie

„To Ukraina ma przewagę i to ona powinna dyktować warunki. Pieskow [rzecznik Kremla] już widać, że ma świadomość rozwoju sytuacji. Nie ma zmiłuj się, niech się Ukraina nie cofa na krok. Za drogo ta wojna kosztuje Ukrainę, żeby teraz miała przyjąć warunki Putina. Niech Rosjanie wiedzą o tym. Jak za te 2-3 dni rzeczywiście okażę się, że Ukraińcy się przygotowują do przeciwuderzenia, to w Moskwie się pos…ją ze strachu – przepraszam za żołnierskie wyrażenie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

To są słowa generała Wojska Polskiego a on chyba wie co mówi. Ja jestem tylko działaczem społecznym i miłośnikiem polskiej historii, ale od początku to mówiłem... Ukraina wygra, jeśli od nas dostanie solidne wsparcie.

Po doświadczeniach z wojen czeczeńskich wiem, że armia rosyjska jest silna strachem innych. Nie wolno jej lekceważyć, ale przede wszystkim nie wolno się jej bać. Teraz z całego świata jadą ochotnicy na Ukrainę. Dajmy jej broń najnowocześniejszą jaką tylko mamy by mogli siebie i nas obronić. Boże błogosław Ukrainie.