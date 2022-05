Alarm w Kijowie! Rosjanie zaatakowali w czasie wystąpienia Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda wygłosił dziś orędzie w ukraińskiej Radzie Najwyższej. W tym czasie Rosjanie wystrzelili pociski w stronę Kijowa. Deputowani musieli ewakuować się do schronu.

- „Podczas przemówień Zełenskiego i Dudy w Radzie Najwyższej rosyjskie pociski zostały wystrzelone na Kijów. Deputowani są teraz w schronie. Alarm przeciwlotniczy”

- poinformował członek Rady Najwyższej Roman Hryszczuk.

During Zelensky's and Duda's speeches at the Verkhovna Rada, russian missiles were fired at Kyiv.



The deputies are now in shelter.

Air alert.