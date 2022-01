Ależ wpadka Bidena! Zwyzywał dziennikarza, mikrofon wciąż był włączony

Joe Biden zaliczył ogromną wpadkę po konferencji w Białym Domu, która dotyczyła inflacji oraz wzmacniania konkurencji na rynku. Prezydent USA w dość niecenzuralnych słowach wypowiedział się na temat dziennikarza Fox News.

Sytuacja miała miejsce w momencie opuszczania przez korpus prasowy sali w Białym Domu. Korespondent Fox News krzyknął do prezydenta, pytając go o to, czy inflacja jest politycznym obciążeniem.

Biden najwidoczniej był przekonany, że mikrofon jest wyłączony. Powiedział:

„Nie, to wielki atut. Większa inflacja. Co za głupi sukinsyn”.

Nagranie ze słowami Bidena opublikował m.in. Reuters:

President Joe Biden was caught on a hot mic calling Fox News reporter Peter Doocy a 'stupid son of a bitch' when pressed about inflation at a White House event pic.twitter.com/OfsSBsXseO — Reuters (@Reuters) January 25, 2022

dam/PAP,Twitter