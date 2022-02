Ambasador Ukrainy: Nie zapomnimy Niemcom tej zdrady

Ukraiński ambasador w Berlinie Andrij Melnyk w bardzo mocnych słowach skomentował postawę Niemiec, które od dłuższego czasu konsekwentnie blokują dostawy broni do zagrożonej militarną agresją Rosji – Ukrainy.

W niedzielnym programie telewizji „Bild”, Melnyk oznajmił: „Nadal odmawia się nam tej broni, którą Niemcy mogą dostarczyć”. Podkreślił też: „Dzisiaj potrzebujemy nie tylko słów, wyrazów solidarności, potrzebujemy broni do obrony”.

Ukraiński ambasador w Berlinie stwierdził, że działania, czy raczej brak działań ze strony Niemiec wobec dramatycznej sytuacji wokół Ukrainy to „porażka niemieckiej polityki zagranicznej”, a zarazem „ogłoszenie upadłości”. Ostrzegł też, że jeśli Rosja zaatakuje jego kraj, a ten ze względu na braki w uzbrojeniu nie będzie miał możliwości, by skutecznie się bronić, to „Ukraińcy nigdy nie zapomną tej zdrady” Niemcom.

ren/PAP