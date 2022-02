Amerykańska dyplomatka: Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji

Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas-Greenfield poinformowała, iż „dowody wskazują na to, że Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji”. W jej ocenie nadszedł „kluczowy moment” eskalacji rosyjsko-ukraińskich napięć.

Thomas-Greenfield poinformowała, że poprosiła sekretarza stanu Antonego Blinkena, aby osobiście zabrał głos przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją na Ukrainie.

- „W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentu Stanu, poprosiłam sekretarza Blinkena, by przyszedł i bezpośrednio przemówił do Rady Bezpieczeństwa ONZ w drodze do Monachium na temat poważnej sytuacji na Ukrainie”

- poinformowała ambasador w mediach społecznościowych.

- „Naszym celem jest pokazanie powagi sytuacji. Dowody na miejscu wskazują, że Rosja ruszyła w kierunku nadchodzącej inwazji. To kluczowy moment”

- oceniła dyplomatka.

Mimo wtorkowej deklaracji rosyjskiego ministerstwa obrony na temat wycofania części wojsk skoncentrowanych przy granicy Ukrainy do baz, Stany Zjednoczone i NATO wskazują, że żadnych takich ruchów nie odnotowano. Przeciwnie, Antony Blinken poinformował wczoraj, że w kierunku granicy przesuwają się kolejne rosyjskie siły.

Rośnie też napięcie w Donbasie. Od początku dzisiejszej doby prorosyjscy separatyści już 30 razy naruszyli obowiązujący rozejm. Z ciężkiej broni ostrzelano m.in. wieś Stanica Ługańska.

