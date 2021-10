Anglia idzie drogą Niemiec. Heretycki synod o LGBT

„Synod Root and Branch (Korzeń i gałąź) – składający się z proaborcyjnego i pro-LGBTQ+ duchowieństwa i świeckich – twierdzi, że wprowadza w życie program reform papieża Franciszka i zaprosił osoby z innych religii i dominacji do przemówienia na synodzie, włączając w to anglikańską biskupkę” – pisze Jules Gomes na portalu „Church Militant” o konferencji, jaka odbywała się w Bristolu w Anglii w dniach od 5 do 12 września.

Aprobaty międzynarodowemu synodowi udzielił biskup Declan Lang z Clifton, który okazał się być pierwszym biskupem, który zabronił w Anglii Mszy trydenckiej. Jednocześnie ten sam biskup stworzył specjalne postanowienia na rzecz tzw. „Mszy LGBT+” w swojej diecezji. Biskup Lang był obecny na synodzie.

Współorganizatorem synodu był ks. Richard McKay z parafii św. Mikołaja z Tolentino w Bristolu, w której to parafii odbywają się wspomniane „Msze LGBT+”. Ks McKay zasłynął z tego, że kiedy w Kościele anglikańskim wprowadzono wyświęcanie kobiet na księży w roku 1994, opowiedział się za wprowadzeniem kapłaństwa kobiet również w Kościele katolickim.

Nic dziwnego, że w takim „synodzie” uczestniczyli „radykalni lewicowi mówcy”, których katolicka ortodoksyjność jest mocno wątpliwa. Wśród nich znalazła się m.in. Mary McAleese, była proaborcyjna prezydent Irlandii, która domagała się zmiany nauki Kościoła w takich kwestiach, jak ideologia gender czy wyświęcanie kobiet na księży.

Innym kontrowersyjnym uczestnikiem okazał się „dr Claire Jenkins”, który choć nosi żeńskie imię jest w rzeczywistości biologicznym mężczyzną. Pan Jenkins stał się panią Jenkins w wieku 50 lat, mimo że jest ojcem czwórki dzieci. Jest on także członkiem grupy doradzającej biskupom Anglii i Walii w kwestiach „transpłciowych” oraz... konwertytą na katolicyzm.

Jak pisze Gomes, synod opublikował dokument, którego celem jest „wpłynięcie na biskupi proces synodalny zarówno lokalnie, w Anglii i Walii, jak i globalnie, jako część (...) powszechnego przygotowania na Rzym w 2023 r.” Tak zwany „Tekst z Bristolu”, nie tylko wspiera „małżeństwa” tej samej płci, ale wzywa także do zniesienia sakramentalnej roli księdza”, jako tego, który sprawuje Eucharystię, stwierdzając, że nie ma potrzeby „osobnego kapłaństwa”, gdyż zdolni są do niego „wszyscy ochrzczeni”.

Opublikowany dokument podważa hierarchiczną strukturę Kościoła katolickiego i stwierdza, że „każdy dorosły katolik ma prawo głosować i kwalifikować się jako kandydat do każdej posługi Kościoła”. Jednocześnie podważa się w nim tradycyjne pojmowanie rodziny i akceptację „zróżnicowanych form rodziny” oraz kwestionuje naukę Kościoła o płci.

Zdaniem Nicka Donnelly’ego, znanego katolickiego komentatora i autora, synod, który odbył się w Bristolu, „daje nam przedsmak pandemonium, które właśnie ma pochwycić Kościół”. Jednocześnie zwrócił on uwagę na „doświadczenie uczestników synodu w promowaniu heretyckich zmian w apostolskiej wierze”.

