Anna Fotyga: Stajemy wobec realnego zagrożenia wojną

Goszcząc na antenie Radia Gdańsk europoseł PiS Anna Fotyga przyznała, że biorąc pod uwagę dane wywiadowcze i oceny wojskowych zagrożenie wojną w Europie jest dziś bardzo realne. Wskazała na niespokojną sytuację w wielu miejscach.

- „Jeśli brać pod uwagę rzeczywiste działania, koncentrację wojsk wokół granicy Ukrainy, doniesienia wywiadowcze i analizy wojskowych, to sądzę, że zagrożenie wojną jest realne. Powiedziałabym, że to napięcie jest budowane w wielu miejscach naszego regionu”

- podkreśliła, wskazują na sytuację w Gruzji, na Bałkanach, w Arktyce oraz kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

Eurodeputowana pozytywnie oceniła przy tym negocjacje Rosja – Zachód, do których doszło w ub. tygodniu. Wskazała na spójność stanowiska Zachodu, który jednoznacznie odrzucił stawiane przez Rosję ultimatum. Ultimatum to, wyjaśniła, miało doprowadzić do ponownego wytyczenia stref wpływów w Europie.

kak/Radio Gdańsk, DoRzeczy.pl