Barbara Nowak: W polskich szkołach małych chłopców pyta się, czy nie czują się dziewczynkami

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak w wywiadzie udzielonym na kanwie premiery książki prof. Nalaskowskiego pt. „Wielkie Zatrzymanie” (wyd. Biały Kruk), do którego napisała wstęp, ostrzega przed coraz większą ideologizacją polskich szkół, a co za tym idzie, także polskich dzieci.

„W dużej mierze do szkół wkracza dziś ideologia gender i LGBT, co jest ogromnym niebezpieczeństwem. Zupełnie odsunięto na bok zasady wynikające z chrześcijaństwa. Mówi się, że aby dziecko było szczęśliwe, to powinno korzystać z wszelkich przejawów wolności ze szczególnym uwzględnieniem jego życia seksualnego. Najbardziej gorszące i niszczące jest to, że chce się to wpajać dziecku już od najmłodszych lat, kiedy wchodzi ono w system przedszkolny i szkolny,” ostrzega Barbara Nowak.

Całą rozmowę z Barbarą Nowak można zobaczyć poniżej. Dowiecie się między innymi o tym, jak w szkołach uczy się skupiać dzieci na własnych przyjemnościach oraz jak się wpaja od najmłodszych lat niepewność płciową pytając na przykład chłopca w przedszkolu, czy nie czuje się dziewczynką… Ten fenomen dokładnie opisał także prof. Aleksander Nalaskowski w swej książce „Wielkie Zatrzymanie. Co się stało z ludźmi?”