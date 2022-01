Będą nowe twarde sankcje wobec Rosji?

– Zobowiązaliśmy instytucje, głównie Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, dyplomację europejską, do przygotowania listy potencjalnych sankcji do wprowadzenia w sytuacji eskalacji, nie tylko działań zbrojnych – powiedział na antenie TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który reprezentował Polskę na nieformalnym spotkaniu szefów MSZ państw europejskich, które w czwartek i piątek odbywało się we Francji.

Unia Europejska – podkreślił polski dyplomata - powinna reagować twardo także w przypadku rosyjskich działań „poniżej progu wojny”.

Spotkanie szefów dyplomacji państw europejskich odbyło się w formule Gymnich w dniach 13-14 stycznia w Breście. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Francji, która objęła właśnie prezydencję w Radzie UE.

Warto dodać, że w spotkaniu wzięli także udział dyplomacji ze Szwecji i Finlandii, które nie są formalnie członkami Unii Europejskiej.

Jak podkreślił wiceszef polskiego MSZ, jednym z głównych tematów rozmów w trakcie spotkania unijnych dyplomatów były działania Rosji oraz rosnące zagrożenie agresją Moskwy na Ukrainę. W opinii polskiego dyplomaty Rosja nie jest nastawiona na rzeczywisty dialog.

– Rosja uważa, że ten dialog ma doprowadzić do akceptacji jej żądań. Trudno o taką akceptację w sytuacji, kiedy te żądania są miejscami absurdalne: próby ograniczania możliwości rozszerzania NATO – stwierdził Przydacz.

Odnosząc się do taktyki prowadzenia działań w stosunku do Rosji, wiceszef polskiej dyplomacji stwierdził, że kraje wschodniej flanki NATO od zawsze powtarzają, że Rosji należy się obawiać i nie należy dawać jej kart do ręki, czego przykładem mogą być takie instrumenty energetycznych jak Nord Stream 2.

– Rozmawiałem we Francji z naszymi partnerami unijnymi z południa Europy i oni to rozumieją, że rzeczywiście trzeba mówić twardym językiem, bo oczekiwania Rosji nigdy się nie kończą – podkreślił Przydacz.

– Zobowiązaliśmy instytucje, głównie Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, dyplomację europejską, do przygotowania listy potencjalnych sankcji do wprowadzenia w sytuacji eskalacji, nie tylko działań zbrojnych – stwierdził.

Wiceminister MSZ zaznaczył także, że Unia Europejska powinna być także gotowa na reakcję w przypadku działań rosyjskich „poniżej progu wojny”, takich jak prowokacje, działania hybrydowe czy cybernetyczne.

mp/tvp info