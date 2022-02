Belgia bierze przykład z Polski. Wprowadza odpowiednik ,,tarczy antyinflacyjnej’’

W Polsce weszła dziś w użycie ustawa obniżająca stawki VAT za żywność, gaz, paliwa czy nawozy. Na podobne działania zdecydował się rząd Belgii. W odpowiedzi na rosnące ceny energii obniżony zostanie podatek VAT za prąd z 21 do 6 proc. Rząd wprowadzi też dopłatę 100 euro rocznie do rachunku za energię.

Kwestia pomocy gospodarstwom domowym w związku z radykalnym wzrostem cen energii od wielu tygodni była tematem dyskusji koalicji rządzącej w Belgii. Wreszcie udało się wypracować porozumienie. Nowe rozwiązania premier Alexander De Croo ogłosił na wspólnej konferencji prasowej z ministrem finansów Vincentem Van Peteghem.

Od marca do końca czerwca podatek VAT zostanie w Belgii obniżony z 21 do 6 proc. Nic nie zmienia się w kwestii podatku za gaz. Gospodarstwa domowe otrzymają też dopłatę do rachunku za energię w wysokości 100 euro. Do końca lipca przedłużona zostanie stawka socjalna na energię, co pozwoli rodzinom korzystać z tańszej taryfy za gaz i prąd.

kak/PAP