Bp Jarecki: nie wykluczymy środowisk LGBT, jeśli zechcą wziąć udział w Synodzie

- Jeżeli środowiska LGBT wyrażą wolę zaangażowania w synod, nie wykluczymy ich - powiedział bp pomocniczy diecezji warszawskiej Piotr Jarecki.

Dzisiaj w archidiecezji warszawskiej zainaugurowana zostanie faza diecezjalna Synodu. XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" rozpoczęło się zaś 9 października 2021 r. w Rzymie.

Z okazji rozpoczęcia fazy diecezjalnej synodu, w warszawskiej Archikatederze o godz. 11 odbędzie się Msza, w której udział wezmą przedstawiciele osób duchownych i świeckich ze wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej.

Mszę odprawi metropolita warszawski kard. Nycz. Kazanie wygłosi zaś bp Jarecki. Odmówiona zostanie także specjalna modlitwa za synod.

Odbędzie się także modlitwa przy kaplicy poświęconej błogosławionemu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

W parafiach konsultacje synodalne potrwają do końca roku kalendarzowego, w dekanatach - do 15 lutego, zas w diecezjach - do 28 lutego.

Bp Jarecki w rozmowie z PAP stwierdził, że władze archidiecezji warszawskiej będą chciały dotrzeć do wszystkich środowisk, które wyrażą wolę wzięcia udziału w synodzie. Dotyczyć będzie to także środowisk LGBT.

- Jeżeli środowiska LGBT wyrażą wolę zaangażowania w synod, nie wykluczymy ich. Niech przepracują te tematy i niech prześlą wyniki dyskusji do nas. Nikogo nie wykluczamy - powiedział.

"Środowiska i osoby, które chciałyby zabrać głos na tym etapie, będą mogły skorzystać ze specjalnej strony internetowej, która zostanie uruchomiona przez Archidiecezję Warszawską w niedzielę 17 października. Powołane do tego osoby nawiążą z nimi kontakt" - czytamy także na stronie kurii warszawskiej.

To pierwszy synod zainaugurowany przez papieża Franciszka. Prace synodalne potrwają łącznie dwa lata.

Na przyszły rok przewidziana jest faza kontynentalna synodu, po niej zaś odbędzie się faza powszechna.