Buda: wykonamy wyrok TSUE

„Oczywiście, że wykonamy wyrok TSUE” – powiedział Waldemar Buda. Wiceminister do spraw funduszy zadeklarował: „Uczciwie gwarantujemy, że w ciągu miesiąca-dwóch proces legislacyjny w tym zakresie zostanie uruchomiony”.

Pytany na antenie Polsat News o to, jak Polska odpowie na działania Komisji Europejskiej wzywającej Polskę do zastosowania się do orzeczenia TSUE, nakazującego rozwiązanie sądowniczej Izby Dyscyplinarnej, Waldemar Buda stwierdził: „Oczywiście, że wykonamy wyrok TSUE, choć to nie wynika tylko z tego, że chcemy go wykonać, tylko kilka miesięcy temu zaplanowaliśmy zmianę w zakresie Sądu Najwyższego.”. I dodał: „Temat jest dobrze zaopiekowany. Chodzi o zrozumienie specyfiki systemu prawnego w Polsce”.

Buda oświadczył też: „Po legislacji, po zmianach, doprowadzimy do sytuacji zgodnej z wyrokiem TSUE, ale też z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów”. Waldemar Buda przyznał, że w środę o 15:00 odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami KE i zapewnił, że jest "otwarty na uwagi, jeśli się pojawią".

ren/Polsat News