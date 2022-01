Burza po słowach Barbary Nowak. ,,Nie powinnam wypowiadać się na ten temat’’

Goszcząc na antenie Radia ZET małopolska kurator oświaty Barbara Nowak sprzeciwiła się objęciu nauczycieli obowiązkiem szczepień. Jej słowa wywołały burzę, a w niezwykle mocny sposób zareagował na nie szef resortu zdrowia, który domaga się dymisji kurator. Teraz Barbara Nowak przyznaje na Twitterze: „mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki”.

Barbara Nowak wyraziła sprzeciw wobec obowiązkowych szczepień dla nauczycieli.

- „Uważam, że człowiek dorosły i wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. Zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone”

- powiedziała.

Jej wypowiedź na konferencji prasowej skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

- „Potępiam wszystkie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Jeżeli ktoś chce się popisać, zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność”

- stwierdził.

Dodał, że małopolska kurator powinna ponieść konsekwencje w związku ze swoją wypowiedzią.

- „Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację”

- podkreślił.

Do zamieszania małopolska kurator odniosła się za pośrednictwem Twittera. Przyznała, że nie powinna zabierać głosu na temat szczepionek.

- „Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego”

- napisała.

kak/wPolityce.pl, Twitter