Były piłkarz obraża Polaków, a kampanijny profil Rafała Trzaskowskiego ,,lubi to''. ,,Bezmiar pogardy''

Wojciech Kowalczyk, były piłkarz Legii Warszawa oraz reprezentacji Polski, zamieścił na Twitterze wpis, który obraził Polaków, a w szczególności rolników i księży. Nie po raz pierwszy wpis Kowalczyka wywołuje wzburzenie, gdy wypowiada się on na tematy polityczne.

Piłkarz, któremu często wypomina się brak wykształcenia oraz wiedzy z dziedzin innych niż sportowe, a i tutaj często jest często krytykowany, wypowiedział się o Polakach z pogardą i wyższością:

„Co wie rolnik z ryjem w zgniłych truskawkach?Ksiądz pedofil w niedzielę mu podpowie”

W odpowiedzi komentujący profil byłego sportowca zaproponowali, by sam popracował w polu, a poprzez to zobaczył jak wygląda ciężka praca i prawdziwe życie.

Do wpisu ustosunkował się zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Zauważył fakt, iż wpis został polubiony przez oficjalny, kampanijny profil twitterowy kandydata na prezydenta z KO Rafała Trzaskowskiego. Według rzecznika polubienie wpisu, to pokaz chamstwa jaki dla Polaków ma otoczenie kandydata KO na prezydenta Polski.

Co wie rolnik z ryjem w zgniłych truskawkach?Ksiądz pedofil w niedzielę mu podpowie. https://t.co/zCO3YJVUy0

Być może za chwilę to polubienie zniknie. Usłyszymy, że to pomyłka. Ale ktoś obsługujący konto @trzaskowski2020 prawdopodobnie się nie przelogował, tak był zachwycony tym chamskim wpisem. To pokazuje bezmiar pogardy, jaki dla innych ma otoczenie Rafała Trzaskowskiego. pic.twitter.com/fBbQTzoDpa