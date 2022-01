Cela plus: Likwidacja krajalni tytoniu. Przejęto towar wart ponad 20 mln zł, 5 osób w rękach policji

Funkcjonariusze CBŚP i KAS zlikwidowali krajalnię tytoniu, przejmując przy tym ponad 31 ton krajanki tytoniowej wartej 23,3 mln zł. Do sprawy zatrzymano 5 podejrzanych (4 obywateli Ukrainy i Polaka), których na wniosek Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu tymczasowo aresztowano.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS) wpadli na trop grupy zajmującej się produkcją hurtowych ilości tytoniu. Członkowie gangu działali na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Funkcjonariusze dokładnie ustalili miejsce nielegalnej produkcji, a następnie weszli do ogromnej hali magazynowej i przeszukali dokładnie wszystkie pomieszczenia znajdujące się w niej.

Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 4 obywateli Ukrainy, w wieku od 21 do 60 lat. Chwilę potem dołączył do zatrzymanych 28-letni Polak, który w trakcie akcji przywiózł zaopatrzenie dla „pracowników” krajalni.

W halach przemysłowych funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 31 ton krajanki tytoniowej, kompletną linię technologiczną do krojenia tytoniu, agregat prądotwórczy, zestawy filtrujące oraz szereg środków służących do nawilżania i aromatyzowania tytoniu. W samochodzie jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli jedenaście telefonów komórkowych, urządzenia służące do wykrywania i zagłuszania sygnału GPS i GSM, a nawet duże zapasy żywności.

Gdyby zabezpieczony nielegalny towar trafił na polski rynek straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 23 mln zł.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu. W prokuraturze zatrzymanym przedstawiono zarzuty karno-skarbowe. Decyzją Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu 5 zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.

CBSP.Policja.pl